Україна спільно з 10 країнами приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.

У відповідному документі зазначається, що країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія та Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія та Грузія підтримали санкційний список проти терористичних організацій.

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– Ці країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх, – йдеться у заяві ЄС.

Ухвалені санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їхнього обслуговування.

Окрім того, забороняється торгівля нафтою та нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, позики та кредити.

Членам цих організацій заборонили в’їзд на територію Європейського Союзу.

Санкції України проти РФ

Кабінет міністрів України продовжив торгові санкції проти РФ щодо товарів російського походженням ще на рік – до 2022 року.

Документ передбачає застосування вищих ставок ввізного мита, замість нульової ставки, яка діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.