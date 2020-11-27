У ЄС порівняли самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, який у 2019 році також не залишив пост після політичної кризи і протестів.
Про це заявив очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.
– Вони обидва перебувають в однаковій ситуації, два президенти, які є результатом виборів, легітимність яких ми не визнаємо, але це не заважає їм мати ту силу, якою вони володіють, – заявив Жозеп Боррель.
Читайте: Буде болюча відповідь: Лукашенко закликав Захід зняти санкції і почати співпрацю
Водночас спікер визнав, що Лукашенко контролює ситуацію в країні.
– Визнаємо ми їх чи ні, вони контролюють країну, – додав він.
Протести у Білорусі
Після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах 9 серпня в країні спалахнули протести.
Люди вийшли на вулиці, не визнаючи результати голосування. Попри це, Лукашенко не залишив пост, а провів таємну інавгурацію.
Детальніше про протеси у Білорусі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: El Diario