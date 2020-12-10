PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

В Україні з 1 січня діятимуть нові санітарні вимоги до шкіл (ДОКУМЕНТ)

З 1 січня 2021 року в Україні почне діяти новий санітарний регламент для загальноосвітніх навчальних закладів.

Нові правила були розроблені Міністерством охорони здоров’я, а документ був затверджений ще 25 вересня 2020 року.

Читайте: Як онлайн-навчання впливає на психологічне здоров’я дітей – пояснення ВООЗ

Відповідно до наказу №2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти впроваджуються такі нові правила:

  • обов’язкове встановлення внутрішніх туалетів у школах;
  • використання дротового чи бездротового інтернету;
  • монітори персональних комп’ютерів повинні бути розміром 15 дюймів, ноутбуків – не менше 14 дюймів, обов’язкова наявність клавіатури та мишки;
  • меблі у класи повинні підбиратись відповідно до зросту учнів;
  • школярі, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, повинні бути забезпечені транспортом, щоб їхати до школи;
  • працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди;
  • оренда шкільних приміщень не під освітні потреби забороняється;
  • пересаджувати дітей потрібно не менше ніж двічі за навчальний рік;
  • встановлено ряд обмежень до продуктів харчування (сіль, цукор, жири);
  • встановлено перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах;
  • встановлений перелік продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні;
  • окреме харчування для дітей з особливими потребами з урахуванням дієтичних потреб (безглютенове, безлактозне).

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Навчання у 2021 році

З 8 січня 2021 року в Україні запровадили жорсткий карантин, який діятиме до 24 січня. Відповідно до рішення Кабміну, усі навчальні заклади повинні піти на канікули.

Школи, вищі навчальні заклади не працюватимуть у цей період, дитячі садочки залишаться відкритими.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка