Торгова комісія США вимагає від Facebook продати Instagram і WhatsApp

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала антимонопольний позов проти соціальної мережі Facebook.

Комісія попросила суд зобов’язати компанію продати Instagram та WhatsApp та зазначила, що Facebook займається систематичним усуненням конкурентів, купуючи малі та перспективні компанії, як це сталося у випадку з Instagram у 2012 році та з WhatsApp у 2014.

За словами генерального прокурора штату Нью-Йорк Летіші Джеймс, Facebook користується своєю монополією для усунення дрібних конкурентів, пригнічуючи їх за рахунок звичайних користувачів.

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Натомість представники Facebook назвали дії влади “ревізіонізмом” і заявили, що уряд карає успішно працюючий бізнес, нагадавши, що саме FTC декілька років тому видала компанії дозвіл на покупку Instagram та WhatsApp.

Це другий випадок позовів проти великих компаній. У жовтні 2020 року Міністерство юстиції подало позов проти Google за зловживання домінуючим становищем в області онлайн-пошуку і реклами в інтернеті. За звинуваченням в обмеженні конкурентів під слідством Конгресу і федеральних властей знаходяться також компанії Amazon та Apple.

Facebook – найбільша соціальна мережа в світі, яка налічує близько 2,7 млрд користувачів. Ринкова вартість компанії оцінюється в $800 млрд, генеральний директор компанії Марк Цукерберг входить в топ-5 найбагатших людей у світі.

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За останні 15 років Facebook поглинув, окрім Instagram і WhatsApp, приблизно 70 компаній.

У 2019 році Федеральна торгова комісія США оштрафувала Facebook на $5 млрд за порушення конфіденційності даних користувачів і ввела нові контролюючі правила і обмеження щодо компанії.

Джерело: Федеральна торгова комісія США