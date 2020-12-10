Американський журнал Time опублікував шорт-лист з чотирьох кандидатів, які претендують на звання Людина року 2020.

До списку потрапили головні учасники президентських перегонів у США – ще чинний президент Дональд Трамп і новообраний Джо Байден.

Ще одним претендентом є головний інфекціоніст Штатів Ентоні Фаучи і збірний образ медичних працівників, які боряться з пандемією коронавірусу. Адже саме вони ризикують своїм життям, щоб врятувати тисячі інших.

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Четвертим претендентом Time назвав Рух за расову справедливість, який виник після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

У 2019 році Time назвав Ґрету Тунберґ людиною року. Екоактивістка стала відомою у 2018 році. Саме в цей час аномальна спека призвела до масштабних лісових пожеж.

Тоді вона припинила відвідувати школу і вимагала, щоб шведський уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю. У такий спосіб Тунберґ намагалася привернути увагу до проблем клімату.

Джерело: Time