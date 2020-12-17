ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку, а саме до 31 липня 2021 року.

Санкції продовжуються проти підприємств оборонного, енергетичного та фінансового секторів.

– Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в даний час відносно окремих секторів російської економіки, – заявили у ЄС.

Санкції обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків та компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередницьких послуг щодо російських фінансових установ.

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Заходи також забороняють прямий або непрямий ввіз, вивіз або передачу всієї оборонної техніки та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання або кінцевих споживачів у Росії. Санкції додатково обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку та розвідці нафти.

Санкції проти РФ

Економічні санкції проти Росії запровадили 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ, які дестабілізують ситуацію в Україні. Відтоді їх періодично продовжують.

Перед кожним черговим продовженням обмежень на самітах ЄС заслуховують країн-учасниць нормандського формату Німеччину і Францію про стан виконання Мінських угод.