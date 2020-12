У Twitter почали маркувати пости президента США Дональда Трампа з інформацією про результати виборів у країні.

Під публікацією від 19 грудня 2020 року, де йдеться про те, що перемога його опонента, демократа Джо Байдена у президентських перегонах – це “брехня року”, можна побачити таку мітку.

Представники Twitter додатково повідомляють користувачам, що, за офіційними результатами голосування, на виборах переміг Джо Байден.

Читайте: У столиці США пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі

До цього такі твіти Трампа позначали як спірний контент.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020