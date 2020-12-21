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Людмила Грубнік |

Twitter почав маркувати пости Трампа про результати виборів у США

У Twitter почали маркувати пости президента США Дональда Трампа з інформацією про результати виборів у країні.

Під публікацією від 19 грудня 2020 року, де йдеться про те, що перемога його опонента, демократа Джо Байдена у президентських перегонах – це “брехня року”, можна побачити таку мітку.

Представники Twitter додатково повідомляють користувачам, що, за офіційними результатами голосування, на виборах переміг Джо Байден.

Читайте: У столиці США пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі

До цього такі твіти Трампа позначали як спірний контент.

Вибори президента США

Попри оприлюднення офіційних результатів виборів президента США, згідно з якими, перемогу здобув Джо Байден, Дональд Трамп продовжує оскаржувати це.

Детальніше про вибори в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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