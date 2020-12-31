Документ без підпису: Трамп наклав вето на оборонний бюджет США

Президент США Дональд Трамп використав право вето проти законопроекту про оборонний бюджет, який раніше схвалив Конгрес США.
– Я повертаю документ в Конгрес без мого підпису, – наводяться слова Трампа в заяві Білого дому.
Оборонний бюджет в нинішньому вигляді він назвав “подарунком для Китаю і Росії. Трамп не раз попереджав про плани застосувати право вето щодо цього законопроекту.
Раніше обидві палати конгресу переважною більшістю голосів схвалили цей проект. Після ветування документу Трампом, конгресмени все одно можуть домогтися схвалення проекту оборонного бюджету.
Оборонний бюджет США
24 грудня президент США Дональд Трамп наклав вето на проект військового бюджету на 2021 рік. Таке рішення було прийнято незважаючи на те, що документ успішно пройшов Палату представників і американський Сенат.
Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі, то американські конгресмени, швидше за все, скасують це вето Трампа. Тепер Конгрес повинен знову проголосувати за цей бюджет.
Найбільш значущі пункти документа свідчать про прийняття санкцій проти Північного потоку-2, а також військову допомогу Україні в розмірі $250 млн. Усього, згідно із законопроектом, пропонується виділити на фінансування діяльності Пентагону $740,5 млрд в 2021 році.