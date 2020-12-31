Документ без підпису: Трамп наклав вето на оборонний бюджет США

Президент США Дональд Трамп використав право вето проти законопроекту про оборонний бюджет, який раніше схвалив Конгрес США.

– Я повертаю документ в Конгрес без мого підпису, – наводяться слова Трампа в заяві Білого дому.

Оборонний бюджет в нинішньому вигляді він назвав “подарунком для Китаю і Росії. Трамп не раз попереджав про плани застосувати право вето щодо цього законопроекту.

Раніше обидві палати конгресу переважною більшістю голосів схвалили цей проект. Після ветування документу Трампом, конгресмени все одно можуть домогтися схвалення проекту оборонного бюджету.