Google, YouTube, Discord і Pinterest приєднались до акції Twitter та назавжди заблокували сторінку Дональда Трампа.

Зокрема, Google заблокував у своєму магазині додаток Parler, який користується популярність серед прихильників американського президента.

Окрім цього YouTube видалив подкаст колишнього помічника Трампа Стіва Беннона. Discord забанив сервер The Donald, а Pinterest обмежив використання хештегів на підтримку Трампа.

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Власникам Parler останні кілька місяців нагадували про необхідність видаляти заклики до насильства, проте їхнє поширення в соцмережі продовжилося.

У свою чергу син Трампа після блокування в Twitter батька заявив , що світ сміється над Америкою.

9 січня соціальна мережа Twitter назавжди припинила дію облікового запису Дональда Трампа. Адміністрація платформи вважає, що його публікації можуть підбурювати до насилля.

Компанія проаналізувала дві останні публікації Трампа та визначила, що вони можуть закликати громадськість до насильницьких дій, зокрема до продовження протестів, які відбулися 6 січня.