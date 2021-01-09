Підбурює до насильства: Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа

Соціальна мережа Twitter назавжди припинила дію облікового запису Дональда Трампа. Адміністрація платформи вважає, що його публікації можуть підбурювати до насилля.

– Наша система суспільних інтересів існує, щоб дозволити громадськості почути безпосередньо виборних чиновників та світових лідерів.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Компанія проаналізувала дві останні публікації Трампа та визначила, що вони можуть закликати громадськість до насильницьких дій, зокрема до продовження протестів, які відбулися 6 січня.

В одному з дописів чинний президент написав, що не буде брати участь в інавгурації Джо Байдена. Фахівці Twitter вважають, що це може бути натяком щодо нападу на церемонію.

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Протести у США 6 січня

6 січня прихильники Дональда Трампа розпочали акцію протесту у Вашингтоні. Вони увірвалися у Капітолій – будівлю Конгресу США.

Тоді Twitter застосував тимчасове блокування для облікових записів Трампа через неоднозначні дописи щодо протестів і виборів.