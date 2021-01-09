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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Підбурює до насильства: Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа

Соціальна мережа Twitter назавжди припинила дію облікового запису Дональда Трампа. Адміністрація платформи вважає, що його публікації можуть підбурювати до насилля.

– Наша система суспільних інтересів існує, щоб дозволити громадськості почути безпосередньо виборних чиновників та світових лідерів.

Компанія проаналізувала дві останні публікації Трампа та визначила, що вони можуть закликати громадськість до насильницьких дій, зокрема до продовження протестів, які відбулися 6 січня.

В одному з дописів чинний президент написав, що не буде брати участь в інавгурації Джо Байдена. Фахівці Twitter вважають, що це може бути натяком щодо нападу на церемонію.

Читайте: Протести у США: реакція світу та України

Протести у США 6 січня

6 січня прихильники Дональда Трампа розпочали акцію протесту у Вашингтоні. Вони увірвалися у Капітолій – будівлю Конгресу США.

Тоді Twitter застосував тимчасове блокування для облікових записів Трампа через неоднозначні дописи щодо протестів і виборів.

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