PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

Імпічмент Трампу: Пенс готовий взяти владу у свої руки

Віце-президент США Майк Пенс розглядає можливість застосування 25 поправки Конституції стосовно чинного президента США у разі, якщо поведінка Дональда Трампа буде нестабільною.

Поправка передбачає автоматичне передання влади віце-президентові.

В команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації.

Імпічмент Трампу: Пенс готовий взяти владу у свої руки

Імпічмент Трампові

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії готова представити статтю для оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

11 січня демократи винесуть на розгляд відповідний документ. Конгресмен Тед Лью зазначив, що вже 180 осіб висловили підтримку статті.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена.

На їхню думку, Трамп не може залишатися у Білому домі, оскільки несе відповідальність за штурм Капітолію.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка