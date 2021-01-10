Імпічмент Трампу: Пенс готовий взяти владу у свої руки

Віце-президент США Майк Пенс розглядає можливість застосування 25 поправки Конституції стосовно чинного президента США у разі, якщо поведінка Дональда Трампа буде нестабільною.

Поправка передбачає автоматичне передання влади віце-президентові.

В команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації.

Імпічмент Трампові

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії готова представити статтю для оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

11 січня демократи винесуть на розгляд відповідний документ. Конгресмен Тед Лью зазначив, що вже 180 осіб висловили підтримку статті.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена.

На їхню думку, Трамп не може залишатися у Білому домі, оскільки несе відповідальність за штурм Капітолію.