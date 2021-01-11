Імпічмент Трампа: Палата представників опублікувала текст резолюції

Палата представників Конгресу США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа.

У резолюції йдеться про звинувачення Трампа у підбурюванні до заколоту.

Таке рішення чиновники ухвалили, враховуючи промову Дональда Трампа перед своїми прихильниками, які штурмували Капітолій, коли там йшло затвердження Джо Байдена на пост президента США.

Імпічмент Трампа – текст резолюції

Імпічмент Трампа

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії готова представити статтю для оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена.

На їхню думку, Трамп не може залишатися у Білому домі, оскільки несе відповідальність за штурм Капітолію.

Протести у Вашингтоні

У Вашингтоні (США) сотні людей прорвалися у будівлю Капітолію, де парламент повинен був затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джо Байден.

В результаті протестів у США 6 січня загинули п’ятеро людей.