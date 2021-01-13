У США вперше за останні 68 років стратили жінку. Лізу Монтгомері звинуватили у вбивстві вагітної дівчини у 2007 році. Їй ввели смертельну ін’єкцію.

Адвокати повідомляли, що жінка має генетичний дефект мозку. За їхніми словами, Ліза не могла усвідомлювати, що сталося. Окружний суд наполягав на слуханнях щодо осудності Монтгомері. Однак Верховний суд США вирішив стратити Лізу.

Страту відкладали двічі. Спершу процедуру призначили на 8 грудня 2020 року, але захисники жінки захворіли на коронавірус. Введення смертельної ін’єкції відтермінували на 12 січня, але суддя вирішив перенести укол та стратити Монтгомері 13 січня.

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У 2004 році Монтгомері вбила Мері Джо Стіннетт. Жертва була на восьмому місяці вагітності. Ліза розрізала живіт Мері та забрала дитину, видавши її за свою. Стіннет померла від втрати крові.

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Смертна кара в Ірані

Напередодні в Ірані стратили трьох чоловіків. Їх звинувачували у тероризмі, вбивствах, пограбуваннях і викраденнях.

Обвинувачених заарештували ще у 2014 році, коли у них знайшли велику кількість вибухових речовин.