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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Знизити градус напруженості: Трамп просить прихильників утриматись від насильства

Президент США Дональд Трамп закликав американців відмовитися від актів насильства і вандалізму під час виступів.

– У світлі повідомлень про нові виступи я закликаю не допускати насильства, порушення законів і вандалізму. Це не те, за що виступаю я і Америка, – сказав Трамп.

Він також звернувся до американців із закликом “допомогти знизити градус напруженості” в країні.

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Протести у США

6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень, не менше п’яти осіб загинули. Конгресмени в Капітолії саме тоді займалися затвердженням результатів голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.

Демократи обвинувачують Трампа в тому, що він підбурював учасників заворушень до активних дій.

Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Тепер демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення, що відбулися Так, у середу в Палаті представників США проходить розгляд резолюції з оголошення імпічменту Трампу, голосування з цього питання відбудеться пізніше в середу.

Джерело: Fox News

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