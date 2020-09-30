Кабмін ухвалив план впровадження 5G в Україні

Кабмін схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки.

Зокрема, йдеться про запровадження європейських підходів щодо якості зв’язку та електронних комунікаційних послуг.

Частиною цього плану стануть положення, які допоможуть в подальшому запровадити технологію 5G в Україні.

Також план передбачає, що в Україні у І кварталі 2021 року затвердять оновлений перелік показників якості мобільного зв’язку.

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Його доповнять такими показниками, як середня швидкість передавання та приймання даних, час затримки між пакетами відправлення та приймання, варіація затримки пакетів, втрата пакетів, час очікування відповіді фахівця інформаційно-довідкового обслуговування мобільного оператора із встановленням граничних нормованих рівнів.

Крім того, у 2021-2022 роках планують ухвалити національні стандарти методом перекладу, що відповідають європейським стандартам ETSI, необхідних для забезпечення впровадження технологій UMTS/LTE та технології 5G.

В Україні поки що розбудовується мережа 4G. Однак, за словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Шелеста, Україна планує почати запровадження 5G наприкінці наступного року.

Відомо, що мережа розвиватиметься паралельно із 4G зв’язком.