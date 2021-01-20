Чинного президента США Дональда Трампа відмовили від ідеї помилувати себе, членів своєї сім’ї та представників республіканської партії.

За даними CNN, Трамп нібито планував в останні дні свого президентства оголосити про своє дострокове помилування.

Справа стосується протестів у США, захоплення Капітолія і процедури імпічменту, яку запустив Конгрес США.

Юристконсульт Білого дому Пет Чиполлоне закликав його не робити цього, оскільки це може розглядатися як непряме підтвердження його провини.

Також, на думку його юристів, не варто заявляти про дострокове помилування конгресменів-республіканців, які 6 січня 2021 року брали участь в протестах та штурмі Капітолія.

Протести в США та імпічмент Трампу

У січні у Вашингтоні пройшли акції на підтримку республіканця Дональда Трампа. Мітинги закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям.

Через це у країні запустили процедуру імпічменту Трампу. Крім того, його акаунти у соцмережах заблокували.

Детальніше про імпічмент Трампу читайте на Фактах ICTV.