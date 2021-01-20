PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп хотів помилувати себе, його відмовили – ЗМІ

Чинного президента США Дональда Трампа відмовили від ідеї помилувати себе, членів своєї сім’ї та представників республіканської партії.

За даними CNN, Трамп нібито планував в останні дні свого президентства оголосити про своє дострокове помилування.

Справа стосується протестів у США, захоплення Капітолія і процедури імпічменту, яку запустив Конгрес США.

Юристконсульт Білого дому Пет Чиполлоне закликав його не робити цього, оскільки це може розглядатися як непряме підтвердження його провини.

Також, на думку його юристів, не варто заявляти про дострокове помилування конгресменів-республіканців, які 6 січня 2021 року брали участь в протестах та штурмі Капітолія.

Читайте
Стів Беннон, репери та ще 70 людей: кому Трамп оголосив амністію

Протести в США та імпічмент Трампу

У січні у Вашингтоні пройшли акції на підтримку республіканця Дональда Трампа. Мітинги закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям.

Через це у країні запустили процедуру імпічменту Трампу. Крім того, його акаунти у соцмережах заблокували.

Детальніше про імпічмент Трампу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка