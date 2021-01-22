Розгляд імпічменту Трампу пропонують перенести на лютий

Республіканська партія у Сенаті просить демократів відкласти початок процесу імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу до середини лютого.

Своє прохання вони обґрунтовують тим, що Трампу потрібно надати час для підготовки лінії захисту.

Водночас демократ Дік Дурбін заявив, що досі незрозуміло, чи проводитиме Сенат повномасштабний судовий процес з доказами, чи імпічмент колишнього президента пройде у прискореному порядку, як це було у випадку з голосуванням у Палаті представників.

Тим часом деякі представники Демократичної партії Сенату підтримали прохання республіканців. Вони пояснили, що відтермінування процесу дозволило б вирішити нагальні питання та провести голосування за призначення членів кабінету Байдена.

Імпічмент Трампу

13 січня Палата представників США проголосувала за другий за рахунком імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Його звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу, де тоді затверджували перемогу Джо Байдена.

Тепер своє рішення мають винести сенатори, після чого справа перетвориться у судовий процес. Для імпічменту президента необхідно 2/3 голосів сенаторів.