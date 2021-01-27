США оновили вимоги для в’їзду іноземців – список

В США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії.

Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.

Детальне пояснення нових вимог для в’їзду іноземних пасажирів надали в посольстві України в США.

Тест на коронавірус

Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі.

Тест на коронавірус має бути у всіх пасажирів віком від двох років.

Дозвіл на подорож

В електронній або паперовій формі надається офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря.

Такий документ знадобиться тим пасажирам, хто вже хворів на коронавірус.

Міні-карантин

Уже після прибуття до США (через 3-5 днів) необхідно буде здати повторний тест на коронавірус.

Паралельно в очікуванні результатів – обов’язкова семиденна самоізоляція.

США у червоній зоні поширення Covid-19

Згідно з останніми даними МОЗ України, США та десятки інших країн опинилися у червоній зоні поширення коронавірусу.

Детальніше про червону та зелену зони коронавірусу у світі розповідали Факти ICTV.

Так, усі країни, які межують з Україною (крім Молдови), опинилися у червоній зоні. Натомість Україна залишається у зеленій зоні.