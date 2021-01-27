PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

США оновили вимоги для в’їзду іноземців – список

В США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії.

США оновили вимоги для в’їзду іноземців – список

Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.

Детальне пояснення нових вимог для в’їзду іноземних пасажирів надали в посольстві України в США.

Тест на коронавірус

Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі.

Тест на коронавірус має бути у всіх пасажирів віком від двох років.

Дозвіл на подорож

В електронній або паперовій формі надається офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря.

Такий документ знадобиться тим пасажирам, хто вже хворів на коронавірус.

Міні-карантин

Уже після прибуття до США (через 3-5 днів) необхідно буде здати повторний тест на коронавірус.

Паралельно в очікуванні результатів – обов’язкова семиденна самоізоляція.

США у червоній зоні поширення Covid-19

Згідно з останніми даними МОЗ України, США та десятки інших країн опинилися у червоній зоні поширення коронавірусу.

Детальніше про червону та зелену зони коронавірусу у світі розповідали Факти ICTV.

Так, усі країни, які межують з Україною (крім Молдови), опинилися у червоній зоні. Натомість Україна залишається у зеленій зоні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка