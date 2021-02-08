Всесвітня організація охорони здоров’я закликала не відмовлятися від використання британської вакцини AstraZeneca. Таку заяву фахівці оприлюднили у зв’язку з інформацією щодо низької ефективності препарату у боротьбі зі штамом коронавірусу, який виявили у Південній Африці.

Експерт ВООЗ Сум’я Свамінатан під час щоденного брифінгу заявила, що дослідження, яке вказало на мінімальний захист, було невеликим. Воно не передбачало використання великої кількості даних.

За словами Свамінатан, вакцина сприяє зниженню кількості важких випадків і госпіталізацій, а це є пріоритетним у боротьбі з пандемією.

Річард Хатчетт також додав, що вакцину AstraZeneca ” ще рано списувати з рахунків”.

У ПАР зупинили вакцинацію AstraZeneca

Південно-Африканська Республіка зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca. Причиною стало невелике дослідження, яке вказало на низьку ефективність у боротьбі з місцевим штамом.

Напередодні країна отримала один млн доз речовини.