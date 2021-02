Президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє негайно почати підготовку санкцій проти лідерів військового перевороту в М’янмі.

Білий дім посилить експортний контроль та позбавить лідерів військового перевороту доступу до урядових фондів М’янми на суму $1 млрд, які перебувають у віданні США.

У той же час, за словами Байдена, санкції не вплинуть на підтримку охорони здоров’я М’янми та її громадян.

Президент США закликав лідерів перевороту звільнити затриманих політиків, зокрема державного радника Аун Сан Су Чжі.

Також він наголосив, що США готові до додаткових обмежень та розширення списку країн, які поділяють їхню позицію щодо М’янми.

Tune in as President Biden delivers remarks on the Administration’s response to the coup in Burma. https://t.co/Kn5j3KFegL

— The White House (@WhiteHouse) February 10, 2021