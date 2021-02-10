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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Переворот у М’янмі: Байден підписав указ про санкції

Президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє негайно почати підготовку санкцій проти лідерів військового перевороту в М’янмі.

Переворот у М’янмі: Байден підписав указ про санкції

Білий дім посилить експортний контроль та позбавить лідерів військового перевороту доступу до урядових фондів М’янми на суму $1 млрд, які перебувають у віданні США.

У той же час, за словами Байдена, санкції не вплинуть на підтримку охорони здоров’я М’янми та її громадян.

Президент США закликав лідерів перевороту звільнити затриманих політиків, зокрема державного радника Аун Сан Су Чжі.

Також він наголосив, що США готові до додаткових обмежень та розширення списку країн, які поділяють їхню позицію щодо М’янми.

Санкції США через переворот у М’янмі

Джо Байден пообіцяв переглянути санкції США через переворот у М’янмі 1 лютого, коли військові захопили владу в країні, затримавши президента Він М’їна, його держрадника та главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією в М’янмі сталася восени, коли військові назвали вибори 8 листопада 2020 року сфальсифікованими.

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