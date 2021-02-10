56 сенаторів США проголосували за те, що процедура імпічменту Дональда Трампа не суперечить конституції. Проти висловилось 44 представники.

Попри заклики деяких республіканців припинити розгляд, шестеро сенаторів від цієї партії проголосували разом із демократами.

Менеджери Палати представників та захисники Трампа тепер мають до 16 годин на презентацію. Перші мають намір використати під час презентації відеозаписи з дня штурму будівлі Конгресу.

Слухання продовжаться 10 лютого опівдні.

Імпічмент Дональда Трампа

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові США імпічмент, а 26 січня направила до Сенату резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Екс-президента звинувачують у підбурюванні до заворушень 6 січня, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.