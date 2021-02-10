PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Сенат США визнав імпічмент Трампа конституційним

56 сенаторів США проголосували за те, що процедура імпічменту Дональда Трампа не суперечить конституції. Проти висловилось 44 представники.

Сенат США

Попри заклики деяких республіканців припинити розгляд, шестеро сенаторів від цієї партії проголосували разом із демократами.

Менеджери Палати представників та захисники Трампа тепер мають до 16 годин на презентацію. Перші мають намір використати під час презентації відеозаписи з дня штурму будівлі Конгресу.

Слухання продовжаться 10 лютого опівдні.

Імпічмент Дональда Трампа

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові США імпічмент, а 26 січня направила до Сенату резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Екс-президента звинувачують у підбурюванні до заворушень 6 січня, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка