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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ЄС планує прищепити всіх охочих до кінця літа і стати першим у виробництві вакцин

Європейський Союз планує до кінця літа провести вакцинацію серед усіх охочих. Про це в ефірі телеканалу BFM TV повідомив Тьєррі Бретон – Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг. Він висловив намір стати першим континентом у виробництві вакцин.

вакцина, вакцинація

– До кінця літа всі громадяни Європейського Союзу, які хочуть зробити щеплення, мають це зробити.

Він заявив, що для цього необхідно збільшити обсяги виробництва. Однак на будівництво нових заводів потрібно чимало часу, тому він пропонує використовувати потужності уже наявних підприємств.

– У нас є три ліцензовані вакцини, ще дві з’являться у найближчі тижні. Менш ніж за рік у нас буде п’ять вакцин, які працюють, це наукове досягнення. Проблема полягає у виробництві, ми повинні збільшити потужність наших промислових інструментів.

Нещодавно Бретон очолив робочу групу з виробництва вакцин у Європейському Союзі.

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Випробування вакцини на дітях

Велика Британія заявила про випробування вакцини на дітях. Оксфордський університет уже розпочав дослідження препаратом AstraZeneca. У ньому братимуть участь неповнолітні від 6 до 17 років.

Фото: Pexels

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