Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія оголосив про свою відставку. Причиною він назвав розбіжності в команді.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу.

– Я прийняв рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, – сказав він.

Георгій Гахарія став прем’єр-міністром після відставки Мамукі Бахтадзе у вересні 2019 року. Після перемоги Грузинської мрії на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року, Гахарія був повторно затверджений главою уряду.

21 листопада в Грузії пройшов другий тур парламентських виборів. Голосування було на 1 914 виборчих дільницях.

Правляча партія Грузинська мрія була єдиним виборчим суб’єктом, який брав участь у другому турі. Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів.

Вони не визнають легітимність першого туру парламентських виборів, що проходили 31 жовтня, заявляючи, що результати були сфальсифіковані. Опоненти влади закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування.

Джерело: Ехо Кавказа