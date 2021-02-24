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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У Грузії три випадки зараження британським штамом Covid-19 і понад 30 підозр

У Грузії підтвердили три випадки зараження британським штамом коронавірусу. Також понад 30 хворих під підозрою.

коронавірус

Глава Національного центру з контролю за захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе під час брифінгу заявив, що три випадки офіційно підтверджені. Окрім того, у 31 зараженого підозрюють присутність британського штаму коронавірусу. Хворі перебувають на обстеженні.

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За словами Гамкрелідзе, Covid-ситуація у країні, порівняно з листопадом і груднем 2020 року, покращилась. Показник інфікування скоротився у 10 разів.

Також він повідомив, що уряд робить все, щоб у березні почалася вакцинація. Країна вже оформила контракт про постачання вакцини AstraZeneca.

До кінця травня планують вакцинувати 200 тис. осіб. А з червня влада Грузії хоче розпочати розширену кампанію з щеплення населення.

У грудні 2020 року у Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу. За інформацією науковців, він міг поширюватися на території країни ще з вересня.

Днями нову мутацію коронавірусу виявили у Фінляндії. Вона має ознаки британського і африканського штамів.

Фото: Depositphotos

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