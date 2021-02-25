У соціальних мережах спалахнула суперечка через розміщення жінкою-мисливцем Мереліз Ван Дер Мерве зображення з серцем вбитого нею жирафа.

32-річна жінка похизувалася трофеєм і зазначила, що це найкращий подарунок її чоловіка до Дня святого Валентина. Знімок був зроблений під час сафарі у південноафриканському місті Сан-Сіті.

– Ви коли-небудь замислювалися, наскільки велике серце жирафа? Я просто на сьомому небі від щастя від мого найкращого подарунка на День святого Валентина, – написала Ван Дер Мерве на своїй сторінці у Facebook.

Однак користувачі не розділили щастя жінки, а розкритикували її. Зоозахисники звинуватили Мереліз Ван Дер Мерве у жорстокому поводженні з тваринами.

Але жінку це не збентежило. Вона зазначила, що своїм вчинком допомогла стаду. Також, на її думку, це сприяє розвитку туризму.

Знущання над котом у Запорізькій області

У Запорізькій області чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами.

Псевдоволонтер забирав котів додому, але не допомагав їм, а знущався.

Детальніше про відповідальність за знущання над тваринами читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Mirror

Фото: The Mirror, Merelize van der Merwe