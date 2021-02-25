У США нагадали про небезпеку дій Росії для світової безпеки.

Таку заяву зробив кандидат на місце директора ЦРУ Вільям Бернс.

За його словами, помилково недооцінювати путінську Росію. Під керівництвом Володимира Путіна вона може бути не менш руйнівною, ніж держава, яка зростає, наприклад, як Китай.

Боротися з загрозами РФ потрібно твердо і послідовно, додав спікер.

Над вирішенням цієї проблеми США повинні максимально співпрацювати з союзниками та партнерами.

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Кібератаки США

У США розробляють обмеження проти Росії за кібератаки на урядові сайти у грудні 2020 року. У цьому підозрюють саме РФ.

Водночас країна не збирається зволікати з відповіддю.

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