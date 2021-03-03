Сполучені Штати можуть оголосити про нові санкції щодо Північного потоку-2 вже в травні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід ввести санкції за участь у проекті.

– Ми продовжуємо оцінку організацій, що причетні до Північного потоку-2, – сказав представник Держдепу.

Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.

– Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це, – заявив він.

Представники влади США заперечують, що проводять переговори з Німеччиною щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Раніше цю інформацію поширили ЗМІ.

Джерело: Держдеп