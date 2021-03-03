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Факти / Світ
Валентина Летяк |

ЄС готується за кілька місяців ввести паспорти вакцинації – Bloomberg

Технічна робота над цифровою платформою для створення паспортів вакцинації від Covid-19 може зайняти від трьох до чотирьох місяців. Тому в ЄС побоюються зриву ще одного туристичного сезону.

Коронавірус, вакцинація

Система, за розробку якої відповідає Єврокомісія, буде підтверджувати, що у туристів негативний тест на коронавірус або вони пройшли вакцинацію.

Водночас існують юридичні перешкоди, а також розбіжності між країнами-членами ЄС.

Зокрема, Франція і Бельгія не поспішають погоджуватися на паспорти вакцинації, посилаючись на проблеми, пов’язані з конфіденційністю, а Греція навпаки – наполягає на швидшому запровадженні даної системи, бо це важливо для відновлення туристичної галузі.

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Україна технічно готова до створення та впровадження Covid-паспортів, заявив віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко 20 січня сказав, що Україна готується запровадити паспорти вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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