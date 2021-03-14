Самопроголошений президент Білорусі вперше прокоментував фільм-розслідування Лукашенко. Золоте дно про його багатомільйонні статки, елітні резиденції, авіапарк та корупцію у державних масштабах.
Майже через тиждень після прем’єри розслідування Олександр Лукашенко заявив, що вважає Золоте дно цілковитою брехнею та опозиційним наклепом.
– Я ніколи собі не дозволю вкрасти щось у людей. Тому що я виріс у великій бідності. І знаю ціну кожному рублю, – заявив Лукашенко.
Також політик зазначив, що не знайшов часу подивитися фільм повністю. Короткий аналітичний огляд він отримав від своїх радників.
– Кажуть, дуже великий фільм, довгий. У мене стільки часу немає дивитися. Мені дали просто блоками аналіз. Я теж зробив висновок, що нового тут нічого немає, – завершив самопроголошений президент.
Лукашенко. Золоте дно
У фільмі-розслідуванні Лукашенко. Золоте дно опозиційні журналісти висвітлили раніше невідомі факти про самопроголошеного президента Білорусі.
Так, політик володіє кількома резиденціями, най більш масштабною з яких є Палац Незалежності у Мінську, площею близько 50 тис. м кв.
Також автори розслідування стверджують, що Лукашенко витратив на власні потреби майже $4 млрд, виділених Європейським Союзом.
Станом на вечір 13 березня фільм Лукашенко. Золоте дно перебуває на 15 місці в трендах українського Youtube.
Розслідування зібрало вже майже 5 млн переглядів.