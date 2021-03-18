Державний департамент США закликав компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу Північний потік-2, вийти з проекту. Інакше вони можуть потрапити під санкції.

Таку заяву 18 березня опублікував державний секретар Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що на думку президента Джо Байдена, проект Північний потік-2 – це погана угода. Законодавство країни щодо санкцій також має підтримку сенаторів двох партій.

– Цей трубопровід є російським геополітичним проектом, покликаним розділити Європу та послабити європейську енергетичну безпеку.

Напередодні віце-президент Єврокомісії зробив заяву щодо Північного потоку-2. За його словами, газопровід не потрібен для енергопостачання європейським країнам. Однак проект вже існує, тому необхідно його використати відповідно до правил ЄС.

Джерело: Держдеп США