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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Дії РФ підривають наміри з деескалації ситуації на Донбасі – Держдеп США

США продовжують заявами і критикою Росії реагувати на загострення ситуації на Донбасі наприкінці березня 2021 року.

оос донбас

З черговим зверненням під час брифінгу виступив представник Держдепу США Нед Прайс.

– Російські дестабілізаційні дії підривають наміри з деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ у липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомленнях українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною, – заявив Нед Прайс.

У країні стурбовані такими діями країни-агресора, її представники обговорюють ситуацію з колегами з НАТО.

Війська РФ на кордоні з Україною

Через скупчення російських військ біля українського кордону представники НАТО провели зустріч.

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Представники організації висловили стурбованість щодо дій Російської Федерації.

Детальніше про агресію РФ проти України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: ООС

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