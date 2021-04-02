США продовжують заявами і критикою Росії реагувати на загострення ситуації на Донбасі наприкінці березня 2021 року.

З черговим зверненням під час брифінгу виступив представник Держдепу США Нед Прайс.

– Російські дестабілізаційні дії підривають наміри з деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ у липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомленнях українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною, – заявив Нед Прайс.

У країні стурбовані такими діями країни-агресора, її представники обговорюють ситуацію з колегами з НАТО.

Війська РФ на кордоні з Україною

Через скупчення російських військ біля українського кордону представники НАТО провели зустріч.

Представники організації висловили стурбованість щодо дій Російської Федерації.

Детальніше про агресію РФ проти України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: ООС