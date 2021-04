У місті Бруклін-Сентер, у штаті Міннесота, третю добу тривають протести через вбивство поліцейською 20-річного афроамериканця Данте Райта.

Наразі прокуратура вирішує, чи висовувати обвинувачення проти офіцера поліції Кім Поттер, яка стріляла у Райта.

Третій день акцій протесту розпочалися мирно, але ближче до вечора біля поліцейського відділку у Бруклін-Сентері розпочалися безлади та хаос. Поліцейські були змушені застосувати світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ щодо протестувальників, які кидали у правоохоронців пляшки з водою та інші предмети.

Місцева влада запровадила комендантську годину з 22.00 та оголосила, що зібрання людей поряд з відділком є незаконним і обгородила його забором. Територію охороняють кілька десятків поліцейських та бійців Національної гвардії США.

Деякі протестувальники намагалися забратися на забор або перелізти через нього. Також люди принесли плакати з написами: Справедливість для Данте-Райта.

I’m out for the night but here’s two of the most surreal moments of my life from Brooklyn Center tonight. pic.twitter.com/8ZtWDEp38w

Начальник державного патруля штату Міннесота Метт Лангер заявив, що об’єднане командування у Бруклін-Сентер у вівторок ввечері здійснило понад 60 арештів.

13 квітня Кім Поттер, яка стріляла у Райта, подала у відставку. Разом із нею зі свого поста пішов начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон, який сказав, що вірить словам поліцейської, що вона помилково дістала пістолет замість електрошокера.

#KimPotter the cop that killed #DaunteWright has resigned from the Brooklyn Center Police, and so did the police chief Tim Gannon. They are allowed to do this so they can get to keep their pension. Because they know all the filth in that department is going to be exposed pic.twitter.com/KPZUs1HCPx

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) April 13, 2021