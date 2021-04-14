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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У США третій день тривають протести через вбивство 20-річного афроамериканця

У місті Бруклін-Сентер, у штаті Міннесота, третю добу тривають протести через вбивство поліцейською 20-річного афроамериканця Данте Райта.

Протести в США після вбивства Данте Райта

Наразі прокуратура вирішує, чи висовувати обвинувачення проти офіцера поліції Кім Поттер, яка стріляла у Райта.

Третій день акцій протесту розпочалися мирно, але ближче до вечора біля поліцейського відділку у Бруклін-Сентері розпочалися безлади та хаос. Поліцейські були змушені застосувати світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ щодо протестувальників, які кидали у правоохоронців пляшки з водою та інші предмети.

Місцева влада запровадила комендантську годину з 22.00 та оголосила, що зібрання людей поряд з відділком є незаконним і обгородила його забором. Територію охороняють кілька десятків поліцейських та бійців Національної гвардії США.

Деякі протестувальники намагалися забратися на забор або перелізти через нього. Також люди принесли плакати з написами: Справедливість для Данте-Райта.

Начальник державного патруля штату Міннесота Метт Лангер заявив, що об’єднане командування у Бруклін-Сентер у вівторок ввечері здійснило понад 60 арештів.

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13 квітня Кім Поттер, яка стріляла у Райта, подала у відставку. Разом із нею зі свого поста пішов начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон, який сказав, що вірить словам поліцейської, що вона помилково дістала пістолет замість електрошокера.

11 квітня Данте Райт, перебуваючи за кермом, був зупинений поліцейським патрулем за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці з’ясували, що раніше на хлопця було видано ордер на арешт.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у своє авто. Один із офіцерів вистрелив у Райта. Того ж дня під поліцейським відділком зібралося півтисячі протестувальників, які вступили у сутички з поліцією.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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