Covid-виплати медикам за перенесений коронавірус практично зупинились – Радуцький

Виплати компенсацій медикам, які дістали інвалідність після коронавірусу, практично зупинились. На початку квітня допомогу від держави отримали лише десять осіб.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його даними, станом на 1 квітня 2021-го страхові виплати у розмірі 132 млн грн отримали 83 родини.

– А от виплати медикам, які перехворіли на коронавірус та стали інвалідами, практично зупинились. За два місяці компенсацію від держави отримали вісім людей, станом на початок квітня – десять, – повідомив він.

Радуцький вважає, що у МОЗ повинні розробити документи, які зможуть розблокувати страхові виплати.

Також, за його словами, щоб вийти з такої ситуації, можна створити окрему структуру, яка опікуватиметься питаннями виплат.

– Забрати функції у Фонду соцстрахування і МОЗ щодо страхових виплат медикам та створити окрему структуру, яка б займалась цим питанням більш ефективно, – наголосив він.

Ще один вихід із ситуації, на думку Радуцького, – це щоб виплатами опікувалась місцева влада.

– У деяких регіонах місцева влада запровадила додаткові виплати медпрацівникам, які захворіли на коронавірус. Наприклад, в Одесі, Харкові та Дніпрі передбачено компенсації для медиків, – додав він.

За його словами, питання про виплати також можна винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Адже РНБО може ухвалити рішення, внаслідок якого відповідні чиновники будуть відсторонені від виконання обов’язків.

Він нагадав, що з 1 липня 2020-го діє закон про страхові виплати від держави медикам або їхнім родинам у двох випадках: якщо медпрацівник визнаний інвалідом або ж якщо хвороба призвела до смерті.

Виплати за смерть медика від Covid-19

В Україні виплатили понад 1,5 млн грн трьом родинам медпрацівників, які померли через коронавірус.

Медики заразилися Covid-19 під час своєї професійної діяльності.

Фонд соцстрахування перерахував кошти сім’ям медсестри з Кіровоградської області, лікаря-патологоанатома з Івано-Франківської області та лікаря з Сумської області.

Джерело: Михайло Радуцький