У США прокоментували відправлення до Польщі винищувачів F-15 і F-16. У Пентагоні заявили, що це пов’язано з проведення навчань, а не реакція на агресію Кремля біля кордонів України.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

– Це не конкретна реакція на те, що відбувається на кордоні з Україною або у Криму. Це звичайна справа. Ми робимо це постійно, – заявив Джон Кірбі.

Водночас він додав, що США продовжують пильно спостерігати за ситуацією в Україні і за поведінкою РФ.

Підтримка США

Після загострення відносин між Україною і РФ низка країн підтримали Київ.

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З-поміж них – держави ЄС, а також США.

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Джерело: U.S. Department of Defense