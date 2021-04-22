В Італії чоловік 15 років прогулював роботу і отримував зарплату

В Італії працівник державного сектору побив національний рекорд. Чоловік не ходив на роботу 15 років і отримував зарплатню. Італійська преса назвала його королем прогульників.

Місцева поліція повідомила, що працівнику лікарні продовжували виплачувати щомісячну зарплатню, попри те, що він не ходив на роботу до лікарні Pugliese Ciaccio у калабрійському місті Катандзаро з 2005 року. За 15 років сума виплат склала €538 тис.

Наразі чоловікові 67 років. Йому висунули звинувачення у зловживанні службовим становищем, підробці документів та вимаганні.

Також підозрюються ще шість співробітників лікарні, котрі, ймовірно, допомагали чоловікові.

Під час розслідування під назвою Неповний робочий день поліція з’ясувала, що у 2005 році чоловік погрожував директору лікарні, щоб вона не подала дисциплінарний протокол за його прогули.

Згодом директор пішла на пенсію, а цей чоловік продовжив пропускати роботу, оскільки його відвідуваність ніколи не перевірялася наступним директором чи відділом кадрів.

Головні прогульники Ради під час 4 сесії

Протягом роботи 4 сесії Верховної Ради України, яка тривала із вересня 2020-ого до січня 2021 року, народні депутати низки політичних сил регулярно прогулювали пленарні засідання.

За даними Комітету виборців України, найчастіше на засіданнях не з’являлися члени групи За майбутнє, найкращий показник відвідуваності у ЄС.