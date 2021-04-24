США з обережністю ставляться до заяви представників влади РФ щодо відведення військ від українських кордонів.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
– Ми чули слова, але те, чого ми очікуємо, це дії. США продовжуватимуть стежити за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками, – заявив Нед Прайс.
Водночас спікер нагадав, що США під час контактів із російським урядом вимагали утриматися від ескалації.
Кремль негайно має припинити усі агресивні дії навколо та в Україні.
Відведення військ РФ від України
23 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили, що сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку та повертаються на пункти постійної дислокації.
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