США з обережністю ставляться до заяви представників влади РФ щодо відведення військ від українських кордонів.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

– Ми чули слова, але те, чого ми очікуємо, це дії. США продовжуватимуть стежити за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками, – заявив Нед Прайс.

Водночас спікер нагадав, що США під час контактів із російським урядом вимагали утриматися від ескалації.

Кремль негайно має припинити усі агресивні дії навколо та в Україні.

Відведення військ РФ від України

23 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили, що сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку та повертаються на пункти постійної дислокації.

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