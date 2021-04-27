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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Фінляндія та Естонія побудують підземну дорогу між своїми столицями

тунель, підземний тунель, дорога

Естонія та Фінляндія планують побудувати тунель між своїми столицями – Таллінном і Гельсінкі. До фінансування проекту хочуть залучити приватний сектор та європейські країни.

26 квітня міністр економіки та інфраструктури Естонії та міністр транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у транспортному секторі.

Документ передбачає створення спільних інфраструктурних проектів, зокрема підземної дороги Таллінн – Гельсінкі, проекту Rail Baltica (залізниці, яка з’єднає країни Балтії, Східну та Західну Європу), Транс’європейської транспортної мережі та коридору Північне море – Балтійське море.

Планується, що тунель Таллінн – Гельсінкі встановить швидке сполучення з Центральною Європою.

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Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес закликав Євросоюз заборонити в’їзд мешканцям Російської Федерації.

На його думку, такі обмеження можуть вплинути на звичайних громадян. Ільвес заявив, що Росія наразі загрожує безпеці Європейського Союзу.

Джерело: Міністерство економіки та інфраструктури Естонії

Фото: Depositphotos

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