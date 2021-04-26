У Росії заявили про повернення військової авіації з Криму на бази

Росія повернула з тимчасово окупованого Криму авіацію Південного військового округу і Чорноморського флоту на аеродроми постійного базування. Напередодні ВПС РФ проводили навчання в Криму.

У Південному військовому окрузі РФ повідомили, що понад 50 літаків оперативно-тактичної авіації і вертольотів армійської авіації об’єднання ВПС і ППО Південного військового округу, а також морської авіації Чорноморського флоту повернуті з Криму на аеродроми постійного базування.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що ухвалили рішення про відведення військ від кордонів з Україною. Це пояснили тим, що навчання закінчилися.

23 квітня у російському відомстві заявили, що сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку і повертаються на пункти постійної дислокації.

Відведення військ від кордону

Росія відведе війська від українського кордону, але залишить усю військову техніку 41-ої армії у розгорнутому польовому таборі під Воронежем.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що техніка пробуде під Воронежем щонайменше до вересня, а після – візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

Джерело: Міноборони РФ