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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Росія запровадила санкції проти представників країн ЄС – хто потрапив до списку

Росія Москва Кремль

У відповідь на санкції ЄС Росія внесла до чорного списку низку європейських чиновників.

У нього, згідно з повідомленням прес-служби МЗС РФ, потрапив очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі та ще семеро осіб.

Хто потрапив до списку санкцій РФ:

  • очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі;
  • керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах;
  • заступник очільника Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова;
  • очільник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт;
  • член французької делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер;
  • очільник Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболішин;
  • директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіниш;
  • очільник мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.
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У березні 2021 року ЄС запровадив санкції проти Росії.

Причина – порушення прав людини.

Детальніше про санкції проти РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС РФ, Леонід Волков

Фото: Getty Images

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