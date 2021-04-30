У відповідь на санкції ЄС Росія внесла до чорного списку низку європейських чиновників.
У нього, згідно з повідомленням прес-служби МЗС РФ, потрапив очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі та ще семеро осіб.
Хто потрапив до списку санкцій РФ:
- очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі;
- керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах;
- заступник очільника Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова;
- очільник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт;
- член французької делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер;
- очільник Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболішин;
- директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіниш;
- очільник мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.
Їм закрили в’їзд на територію Росії.
Санкції проти Росії
У березні 2021 року ЄС запровадив санкції проти Росії.
Причина – порушення прав людини.
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Джерело: МЗС РФ, Леонід Волков