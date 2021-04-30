У відповідь на санкції ЄС Росія внесла до чорного списку низку європейських чиновників.

У нього, згідно з повідомленням прес-служби МЗС РФ, потрапив очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі та ще семеро осіб.

Хто потрапив до списку санкцій РФ:

очільник Європейського парламенту Давид Марія Сассолі;

керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах;

заступник очільника Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова;

очільник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт;

член французької делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер;

очільник Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболішин;

директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіниш;

очільник мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.

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Їм закрили в’їзд на територію Росії.

Санкції проти Росії

У березні 2021 року ЄС запровадив санкції проти Росії.

Причина – порушення прав людини.

Детальніше про санкції проти РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС РФ, Леонід Волков