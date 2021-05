Російські ракети і китайські гвинтівки: ВМС США перехопили судно зі зброєю

Ракетний крейсер USSMonterey ВМС США днями перехопив в міжнародних водах Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. Під час перевірки на його борту виявили великий арсенал зброї.

Склад озброєння включав сучасні протитанкові керовані ракети російського виробництва і китайські штурмові гвинтівки Type 56, повідомляє у Twitter п’ятий флот ВМС США.

На фото і відео американських військових – десятки російських ракет, тисячі китайських гвинтівок, сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Поки невідомо, кому призначався цей арсенал озброєння.

Laid out on the deck of @USSMonterey

Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021