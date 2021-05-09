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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Російські ракети і китайські гвинтівки: ВМС США перехопили судно зі зброєю

ВМС США перехопили судно з російською зброєю

Ракетний крейсер USSMonterey ВМС США днями перехопив в міжнародних водах Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. Під час перевірки на його борту виявили великий арсенал зброї.

Склад озброєння включав сучасні протитанкові керовані ракети російського виробництва і китайські штурмові гвинтівки Type 56, повідомляє у Twitter п’ятий флот ВМС США.

На фото і відео американських військових – десятки російських ракет, тисячі китайських гвинтівок, сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

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Поки невідомо, кому призначався цей арсенал озброєння.

 

 

Наприкінці квітня в Донецькій і Дніпропетровській областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

Йдеться про сотні снарядів, тисячах мін, гранат і патронів, а також військової бронетехніки.

Фото: 5-й флот США

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