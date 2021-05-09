Російські ракети і китайські гвинтівки: ВМС США перехопили судно зі зброєю

Ракетний крейсер USSMonterey ВМС США днями перехопив в міжнародних водах Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. Під час перевірки на його борту виявили великий арсенал зброї.

Склад озброєння включав сучасні протитанкові керовані ракети російського виробництва і китайські штурмові гвинтівки Type 56, повідомляє у Twitter п’ятий флот ВМС США.

На фото і відео американських військових – десятки російських ракет, тисячі китайських гвинтівок, сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Поки невідомо, кому призначався цей арсенал озброєння.

Laid out on the deck of @USSMonterey Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7. Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Наприкінці квітня в Донецькій і Дніпропетровській областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

Йдеться про сотні снарядів, тисячах мін, гранат і патронів, а також військової бронетехніки.

Фото: 5-й флот США