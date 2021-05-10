Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті Бухарестської дев’ятки

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті Бухарестської дев’ятки, на якому обговорюватимуть ситуацію в Україні.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох на брифінгу перед засіданням.

Він зазначив, що президенти Польщі і Румунії особисто надіслали запрошення генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та безпосередньо очільнику США, обидва підтвердили свою участь.

Також взяти участь зголосився держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Солох наголосив, що цього разу зустріч Бухарестської дев’ятки присвячена насамперед, питанням безпеки, зокрема безпеці на Чорному морі та ситуації в Україні.

Візит Блінкена до України

6 травня до Києва з офіційним візитом прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Наприкінці своєї поїздки Блінкен зазначив, що президент США хотів, щоб його візит до України відбувся якнайшвидше.

Також, за словами Блінкена, його візит був своєрідним посланням для українців, яке мало підкреслити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Зокрема держсекретар наголосив, що Сполучені Штати Америки перебувають на боці України у цьому конфлікті.