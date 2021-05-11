Країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з РФ – Боррель

Країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з Росією, додатково висилаючи російських дипломатів.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після зустрічі глав МЗС країн ЄС.

– Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але, я думаю, що всі згодні з потребою не продовжувати ескалацію. З одного боку, ми повинні виявляти підтримку, але водночас намагатися не збільшувати напруженість, – зазначив він.

Також він анонсував, що Європейська рада говоритиме про відносини ЄС і Росії 25 травня на позачерговому саміті. Саме тоді Чехія планує звернутися до лідерів блоку за підтримкою через вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, в яких звинувачують спецслужби РФ.

Вибухи у Чехії

16 жовтня 2014 року у Чехії вибухнув склад №16 на комплексі Врбетіце, а 3 грудня того ж року вибух стався на складі №12. Тоді постраждали десятки місцевих жителів, двоє громадян Чехії загинули.

Напередодні прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдина версія, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце, – це причетність до них російських спецслужб.

Чехія вже вислала з країни 18 російських дипломатів.

Джерело: Європейська комісія