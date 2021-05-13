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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Росія стягує важку техніку в окупований Крим – ОБСЄ

російські військові

Росія починає перекидати важку військову техніку на територію окупованого Кримського півострову.

Йдеться про елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці та бронетехніку, інформувала виконувач обов’язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

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Крім перекидання техніки, Росія активно призиває до своєї армії тисячі громадян Криму.

У ОБСЄ заявили, що вкрай занепокоєні тим, що РФ грубо порушує права людини на окупованих територіях.

Представники ОБСЄ вкотре закликали Росію відвести війська з півострову та від українського кордону на сході.

Відведення військ від кордону

12 травня міністр оборони Андрій Таран сказав, що Росія не виконує свої обіцянки щодо демілітаризації прикордонної зони.

Війська відводять дуже повільно, а також залишають усю військову техніку неподалік українського кордону, повідомив міністр інформацію від розвідки Міноборони.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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