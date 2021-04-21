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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Україна увійшла до топ-10 країн, громадяни яких просять притулку у ЄС

Україна увійшла до топ-10 країн, громадяни яких просять притулку у ЄС

У лютому 2021 року Україна увійшла до топ-10 країн, громадяни яких звернулися з проханням надати їм притулок у Європейському Союзі.

Про це повідомили у звіті Європейського офісу з питань надання притулку.

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Кількість заявок від українців зросла на 72%, порівняно із січнем, за лютий 2021 року від громадян України надійшло 971 звернення.

Більшість заявок було подано до однієї країни, але не відомо до якої саме.

– Це раптове збільшення вперше за кілька років помістило Україну в число провідних країн походження.

Хоча українці можуть в’їжджати в ЄС без візи, розвиток подій в їхньому випадку контрастує з незмінно низьким рівнем заявок, поданих громадянами багатьох інших країн з безвізовим режимом, – зазначається у Європейському офісі з питань надання притулку.

Електронні візи до ЄС

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових.

Про початок консультацій щодо цього нововведення оголосили у березні 2021 року.

Джерело: EASO

Фото: Unsplash

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