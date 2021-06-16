США та Євросоюз планують координувати дії у відповідь на згубну діяльність Російської Федерації. Москва повинна вирішити питання з так званим списком недружніх країн.

Про це йдеться в заяві за підсумками саміту ЄС-США, розповсюдженій Європейською Радою.

– Ми єдині в принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відповісти на її шаблонну негативну поведінку та згубну діяльність… Для координації нашої політики та дій ми плануємо налагодити між ЄС та США діалог на високому рівні щодо Росії, – йдеться в документі за підсумками саміту.

Також США та ЄС висловили прихильність боротьбі з наростальною загрозою з боку злочинних мереж хакерів-здирників, які становлять небезпеку для європейських і американських компаній.

Учасники саміту також засудили безперервні дії Росії щодо підриву суверенітету України та Грузії.

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У документі підкреслюється, що РФ повинна припинити згубну діяльність, а також вирішити питання з так званим списком недружніх країн. Також Брюссель і Вашингтон закликають Кремль забезпечити безпечне та продуктивне функціонування дипломатичних місій в Росії.

– Водночас ми залишаємо відкритими канали зв’язку і можливості для вибіркової співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес, – уточнюється в заяві.

Крім того, ЄС і США закликають Кремль покласти край придушенню опозиції, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також звільнити всіх політичних в’язнів.

Санкції ЄС проти Росії

18 травня Рада ЄС продовжила кіберсанкції проти громадян Російської Федерації.

Обмежувальні заходи діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

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