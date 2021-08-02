Республіканська партія США оприлюднила результати розслідування походження коронавірусу, яке свідчить про виток з лабораторії в Ухані.

У понеділок, 2 серпня, член Палати представників і представник республіканців Майкл Маккол надав третю частину розслідування щодо виникнення Covid-19.

Воно було проведене на основі відкритих даних та непрямих звітів.

У звіті йдеться, що, ймовірно, вчені Уханьського інституту вірусології (WIV) разом з американськими дослідниками за сприяння держаних фондів США та Китаю працювали над модифікацією коронавірусів.

Водночас дослідники припускають, що виток вірусу міг статися у серпні чи вересні 2019 року, а не в листопаді, як про це говорили раніше.

– Тепер ми вважаємо, що пора повністю відкинути ринок морських продуктів як джерело. Переважна кількість доказів свідчить про те, що вірус просочився з WIV, і що це сталося десь до 12 вересня 2019 року.

Майкл Маккол закликав Конгрес ухвалити відповідні рішення, щоб запровадити санкції проти вчених з лабораторії Уханя та чиновників Комуністичної партії Китаю, які перешкоджали зусиллям швидко та ефективно протидіяти пандемії.

– Настав час використати всі інструменти, якими володіє уряд США, щоб продовжувати викорінювати всю правду про те, як виник цей вірус, – наголосив він.

У вересні Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила власний звіт щодо походження коронавірусу. Найбільш ймовірним варіантом вчені назвали передання вірусу людині від тварини, а виток з лабораторії розглядався в останню чергу.

У травні президент США Джо Байден наказав спецслужбам провести власне розслідування. Згодом очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус закликав провести додаткове дослідження і підкреслив, що виток вірусу виключати ще зарано. Він закликав китайську владу до більш прозорої та тісної співпраці.

Влада Китаю відмовила у дослідженні, звинувативши ВООЗ у відсутності здорового глузду.

Джерело: The Hill