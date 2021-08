Ситуація в аеропорту Кабула в Афганістані дещо стабілізувалася вдень 17 серпня.

Завдяки цьому Німеччині вдалося евакуювати із країни понад 120 осіб. На борту літака, який вилетів близько 16.00, крім німців, є представники Афганістану та інших країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

– Повітряний міст запустили. Евакуація триватиме, доки ситуація в Афганістані дозволятиме це робити, – наголосив міністр МЗС Німеччини.

Mehr als 120 Personen, Deutsche, Afghanen & Angehörige anderer Nationen, sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflieger aus #Kabul abgehoben. Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt. #Afghanistan — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) August 17, 2021

Україна 17 серпня також має намір відправити до Кабула літак для евакуації громадян.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, до Афганістану відбуватиме стільки рейсів, скільки буде потрібно для того, щоб забрати всіх українських громадян.

Нині повернутись на Батьківщину хочуть 153 українці. Серед них:

громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом;

українці афганського походження, які відвідували родичів;

бізнесмени та інші громадяни України.

Найскладніше для них зараз – дісталися кабульського аеропорту.

Також 17 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрів борт із евакуйованими з Афганістану людьми.

– Ці люди у буквальному сенсі вибралися з пекла. В Україні теж знають, що означає опинитися в центрі лиха. Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою, – наголосив Андрій Єрмак.

Greeted a flight with rescued ???????? friends in ????????. These people got out of hell – literally.

Ukrainians learned well what it means to be in the centre of a disaster.

???????? will continue to do everything possible to help Ukrainians and foreigners, whose lives are endangerd in ???????? now. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

Зокрема літаком до України прибула відома афганська режисер Сахра Карімі.

Жінка подякувала всім, хто допоміг їй та ще 11 особам евакуюватися з Кабула.

– Я жива і в безпеці, – зазначила вона.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person. I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

У найважчу ніч у Кабулі, із 15 на 16 серпня, українським літаком евакуювали 79 осіб. Серед них – вісім громадян України.

– Україна зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян країни, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису, – стверджує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, новина про порятунок Україною своїх громадян облетіла світові ЗМІ.

– У Нідерландах про це написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну “справжнім другом білоруського народу” за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну в приклад. Показовий був коментар із РФ: Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются, – зауважує Кулеба.

За його словами, евакуація громадян України з Афганістану не оплачувалася з державного бюджету, оскільки до України людей привіз приватний український літак, який на той час був в аеропорту Кабула.

– Власники цього літака поставилися з розумінням, і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян, – пояснив міністр.

Нині в пріоритеті – евакуація українців. У другу чергу евакуюють громадян Афганістану, яким загрожує небезпека. Йдеться про журналістів, правозахисників або жінок з активною позицією.

Нині аеропорт Кабула використовують лише для евакуації іноземців. Відправка цивільних рейсів із аеропорту припинилась 16 серпня.

Люди буквально штурмують стіни летовища. Дехто навіть перелазить через високий паркан.

Люди намагаються потрапити до аеропорту будь-якими шляхами, тому що це єдиний спосіб втекти із захопленого талібами Афганістану.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Вантажний літак C-17 Globemaster III військово-повітряних сил США за один раз вивіз із Кабула 640 жителів Афганістану. Кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.

JUST IN: “The Crew made the decision to go” — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

Пілоти не планували брати стільки людей, але біженці прорвалися на борт. Після цього екіпаж вирішив не висаджувати силою біженців і летіти з усіма, хто був у літаку.

Громадяни Афганістану, яким вдалося вилетіти з Кабула на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, сиділи на підлозі.

Загалом США минулої ночі з аеропорту Кабула евакуювала 2,5 тис. осіб.

У міноборони країни прагнуть прискорити темпи евакуації з 5 тис. до 9 тис. на день.

Крім того, до Афганістану 17 серпня прибуло чотири тисячі американських солдатів, щоб допомогти з евакуацією.

Пентагон виділить три військові бази для розміщення 22 тис. громадян Афганістану. Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.

Ситуація в Афганістані

15 серпня угрупування Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.