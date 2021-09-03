3 вересня перший випробувальний політ космічної ракети Alpha компанії Firefly Aerospace завершився через три хвилини від старту потужним вибухом.

Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

У компанії одразу заспокоїли – ракета вибухнула не мимовільно, процес був контрольованим.

– Політ Firefly Alpha припинила команда Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту, – зазначили в Firefly Aerospace.

Походження аномалії, через яку довелось припинити політ, наразі з’ясовують фахівці.

Попри це запуск ракети у компанії називають успішним, бо їй вдалося з першої спроби відірватися від землі, досягти надзвукової швидкості та витримати максимальний тиск (Max Q).

– Жодна компанія у світі не змогла запустити ракету в космос успішно з першої спроби. Перші три ракети Ілона Маска також вибухнули на старті або незадовго після відриву від землі, – пояснюють у компанії.

Запуск відбувся о 04.59 за київським часом. Стартовим майданчиком стала база Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Що відомо про Firefly Aerospace

Двоступенева ракета-носій Alpha розроблена приватною компанією Firefly Aerospace, яку ще в 2017 році викупив український підприємець Макс Поляков.

Штаб-квартира приватного аерокосмічного підприємства розташована в Остіні (Техас, США).

Компанія розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос та співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne.

Унікальність ракети Firefly Alpha

Ракету Firefly Alpha збудували для запуску малих вантажів. Вона здатна вивести до 650 кг на сонячно-синхронну орбіту або до 1 т на низьку навколоземну орбіту.

Особливість цієї ракети полягає в тому, що зазвичай малі супутники запускають у складі великих місій.

Українсько-американська Firefly Alpha створена для того, щоб конкурувати на ринку завдяки найнижчій ціні доставки за 1 кг вантажу. Наприклад, запуск Alpha коштує близько $15 млн, тоді як запуск місії Falcon 9 – від $62 млн.

У компанії Firefly Alpha називають повністю унікальною розробкою, всі компоненти якої створені командою інженерів з нуля.

Розробляють там ще дві такі ракети. У намірах компанії – запускати їх із тримісячним проміжком, який потім прагнуть скоротити до кількох тижнів.

Причини скасування запуску в 2020 році

Перший запуск ракети Alpha мав відбутися ще в 2020 році, але на плани компанії вплинула пандемія коронавірусу.

Так, через затримки з постачанням матеріалів будівництво ракети сповільнилося. Щоб пришвидшити запуск засновник компанії збільшив інвестиції для розширення штату співробітників із 250 осіб до 310.

Джерело: Макс Поляков

Фото: Макс Поляков