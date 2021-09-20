У Білорусі засудили росіянку Ірину Вікхольм до 1,5 років колонії – подробиці

У Білорусі винесли вирок росіянці Ірині Вікхольм за статтею про наклеп на білоруського президента.

Московський суд міста Брест дав громадянці Росії 1,5 роки колонії за пост у Twitter про інцидент з літаком Ryanair і опозиційним журналістом Романом Протасевичем.

– Черговий злочин Лукашенка: акт державного авіапіратства, – йшлося у повідомленні Вікхольм.

Сама публікація була передруком статті російської служби BBC про затримання у Мінську Романа Протасевича. Зокрема, там наведена цитата заяви грецького МЗС, який назвав примусову посадку літака Ryanair актом державного авіапіратства. Ірина додала лише свій заголовок у пості.

Жінка зробила цей допис 23 травня 2021 року. А вже 28 травня її затримали. Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

Як уточнюють правозахисники, про затримання росіянки прокуратура Білорусі повідомила лише 1 вересня.

Відомо, що у квартирі Ірини провели обшук, забрали ноутбук, а її саму відправили в ІТТ Ленінського РВВС Бреста на три доби.

Потім Вікхольм перевели у Брестське СІЗО, де вона пробула з 1 червня до 5 серпня. А згодом відправили на експертизу в Мінськ у РНПЦ психічного здоров’я, після чого повернули в СІЗО-7.

За словами самої росіянки, у Брестському СІЗО її змушували говорити про схильність до екстремістської діяльності.

А начальство СІЗО-7 написало у характеристиці жінки для суду, що вона схильна до екстремізму.

16 вересня розпочався судовий процес над жінкою. Уже 20 вересня суддя постановив визнати Ірину винною за статтею про наклеп на президента Республіки Білорусь і призначити 1,5 роки колонії загального режиму.

Вікхольм у суді заявляла, що кримінальна справа щодо неї має політичний мотив. Свою вину вона не визнала.

Затримання Протасевича

23 травня 2021 року після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Приводом до цього стало нібито замінування.

3 червня Протасевич нібито добровільно дав інтерв’ю провладному білоруському телеканалу ОНТ.

Опозиціонер заявив про “повагу до Лукашенка” та “зізнався” в організації масових заворушень після виборів 9 серпня 2020 року.

14 червня під час прес-конференції білоруських силовиків він запевнив, що його ніхто не бив у СІЗО.

25 червня Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт зі слідчого ізолятора.

Джерело: Белсат, Вясна