У Євросоюзі погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку із міграційною кризою. Їх введуть у дію наступного тижня.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Він уточнив, що до списку санкцій увійдуть 28 осіб та організацій.

– Посли ЄС мають отримати зелене світло у середу, 1 грудня, та опублікувати (санкційний пакет, – Ред.) в офіційному журналі ЄС наступного дня, – написав Йозвяк у себе у Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі затвердили критерії нових санкцій проти осіб та організацій Білорусі, пов’язаних із створенням міграційної кризи на кордоні цієї країни та Польщі.

14 листопада верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував запровадження нових санкцій проти Білорусі через міграційну кризу.

Джерело: Рікард Йозвяк